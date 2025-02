OPINIÓN | Semana larga

Esta semana los equipos de la Liga Nacional, por fin, tienen una semana larga, en la que pueden descansar de la seguidilla de partidos y, preparar con tranquilidad el siguiente juego.

La única excepción es Antigua, que tiene compromiso en la Copa de Campeones, en la que enfrenta al Seattle Sounders, por lo que, para los coloniales, el trajín continúa.

Pero, como no podía ser de otra manera, apareció Luis Fernando Tena para hacer un microciclo de trabajo para ver jugadores de cara a la eliminatoria de la Copa de Oro, en la que habrá que enfrentar a la todopoderosa Guyana, lo que hacía imposible darle un respiro a los 22 convocados, sabiendo de antemano que muchos de ellos no estarán en el listado final porque desde hace tiempo está casado con su grupito, el cual partido a partido muestra que no tiene un esquema definido, en el que reina la improvisación y en el que la titularidad se obtiene con oler a extranjero.

Por otra parte, Gianni Infantino nos puso en bandeja el boleto para el Mundial Sub-17 pero lo dejamos ir en un nuevo ridículo monumental, lo que demuestra que lo importante no es hacer cientos de entrenamientos, sino la escogencia del técnico y los jugadores.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 19 de febrero.