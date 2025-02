Para Mauricio Tapia, la derrota de Antigua contra Seattle Sounders fue injusta

SACATEPÉQUEZ – El entrenador lamentó las fallas que hubo que fueron determinantes para el resultado.

Mauricio Tapia, entrenador de Antigua GFC, afirmo que la caída de su equipo ante Seattle Sounders por 1-3 fue injusta, por todo lo que se vio en el partido y que al final los goles del rival se dieron por errores. A pesar de eso, se enfoca en dar pelea en el duelo de vuelta y así buscar el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Yo lo veo bastante simple, lo que veo es que cometemos tres errores en salida, terminan dos tiros de media distancia y un rebote, eso nos pasó factura. En el juego no vi a un Seattle dominante, nos anota primero, luego en el segundo fue un rebote y el tercer tanto fallamos por estar adelante”, arrancó diciendo.

“Lo hicimos bien en el segundo tiempo, pero todo cambió cuando nos anotan, tuvimos una pequeña reacción, intentamos y no pudimos gravitar. En el tercero nos agarran abiertos y nos marcan, es un resultado que no esperábamos y como se dio el juego no es justo, pero es algo que hay que absorber, perdimos en casa y les dimos ventaja para el juego de vuelta”, añadió.

Sobre en qué se falló analizó: “Cuando vemos que el equipo no logra recuperar, entonces el partido va pidiendo cosas, a veces los cambios funcionan. Estábamos jugando bien, pero seguíamos perdiendo unos balones, ellos fueron puntuales atrás, pero si sacó esos tres errores en salida que tuvimos, no veo una jugada fabricada del rival que nos ponga en apuros, tal vez una, pero teníamos cierto dominio de juego en el centro del campo”.

“La serie está complicada, de por si lo era al ir a Estados Unidos, pero no vamos a regalarla, viajaremos para ir a pelear, no me rendí antes y tampoco lo haré hasta que la serie esté cerrada, vamos a ir a dar nuestro mejor esfuerzo”, concluyó al referirse sobre el cierre de la llave.

Los antigüeños no jugarán este fin de semana por la Liga Nacional, por lo que se enfocarán en visitar a Seattle Sounders, cuando el miércoles 26 de febrero se enfrenten a las 21:30 horas en el Lumen Field.