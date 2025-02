Hernán Medford confiesa los sentimientos que tuvo al regresar al estadio Mario Camposeco

SAN MARCOS – El entrenador de los leones tuvo un momento especial al retornar a Quetzaltenango.

Deportivo Marquense visitó a Xelajú MC el fin de semana, juego que terminó empatado sin goles, este duelo significó el regreso de Hernán Medford al estadio Mario Camposeco, donde se coronó campeón nacional y dejó una participación histórica en la Concacaf en el 2012

Medford fue consultado sobre sus sentimientos y el recibimiento que tuvo a pesar de entrenar al acérrimo rival. El tico manifestó que siempre guarda cariño a la ciudad, al equipo y a la afición, el cual le ha correspondido tratándolo bien.

“Volver al Mario Camposeco da un buen sentimiento, es una ciudad que me recibió bien, Xelajú me ha dado muchas cosas y yo también les he dado, es recíproco me sentí contento, pero ya estoy del otro lado de la cena”, dijo.

“Pero no voy a negar que tengo un gran cariño por este club, por la afición, cuando a uno lo tratan bien solo me queda decir cosas buenas, pero en San Marcos también me siento bien y estoy contento”, finalizó.

El entrenador regresó a Guatemala para este Clausura 2025 para dirigir a los leones, a los que tiene en la tercera posición y por el momento lejos de la zona del descenso.