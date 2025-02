Roberto Montoya asegura que Cobán vivió momentos de tensión

ALTA VERAPAZ – El técnico de los azules destacó lo hecho por sus jugadores en Jutiapa.

Cobán Imperial volvió a la senda de la victoria luego de cuatro partidos, luego de superar 0-2 a Achuapa, resultado que para Roberto Montoya quita un poco el estrés que se vivió en el plantel en las últimas semanas

“Esa mala racha que estuvimos nos tenía estresados, pero es normal, no solo éramos nosotros también lo estaban otros clubes, pero viajamos a Achuapa con la convicción de ganar y salir de ese momento”, comenzó diciendo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Achuapa no la está pasando bien, es complicado porque existe presión, a veces los resultados no se dan. Ellos nos complicaron en momentos, pero nosotros tuvimos orden, valentía para poder atacar, porque si no cuesta ganar”, añadió.

Sobre los aspectos que aún se deben afinar opinó: “Hay que corregir errores, porque aún se está fallando mucho, pero felicito a los jugadores porque fuimos convencidos que podíamos ganar”.

Los príncipes azules escalaron al quinto puesto con 13 puntos, su siguiente juego será el fin de semana contra Xelajú MC.