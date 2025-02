Piden que los equipos se comprometan

Cremas Femenino se pronunció sobre el retiro de varios equipos de esta rama del futbol.

Como hemos informado, Deportivo Marquense, Concepción, MuniGuate y Deportivo Mixco ya no seguirán participando en la Liga Femenina, por lo que el club blanco pide que los clubes se comprometan para que puedan contribuir con propuestas y encontrar soluciones que contribuyan a desarrollar el futbol, y no seguir teniendo más deserciones.

¨Instamos también a aquellos equipos que tienen un presupuesto amplio y con un respaldo de un club masculino, que deben pensar en los demás equipos que no tienen ese apoyo cuando se presentan las propuestas de formato de competencia, ya que no todos tienen la misma capacidad económica, y al irse cada vez más equipos no es de beneficio para la competencia. Entre todos podemos encontrar un balance para tener un buen desarrollo sin afectar a otros equipos¨.

Este fue el mensaje que con el que el conjunto albo instó a los equipos de la Liga a desarrollar en conjunto el Futbol Femenino.