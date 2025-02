Carlo Ancelotti se enfada por el tema de Vinicius

ESPAÑA – El entrenador no quiere hablar más de los rumores de la salida de su jugador.

Carlo Ancelotti habló antes del juego de mañana del Real Madrid contra Osasuna, pero los focos se centraron en los rumores que Vinicius estaría aceptando una oferta desde Arabia Saudita, algo que no gustó al entrenador.

“Muchas preguntas. Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí”, comenzó diciendo.

“Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, agregó.

“Yo te puedo comentar lo que veo aquí, que es un jugador feliz, con ganas de hacer las cosas bien y hacer historia con este club”, concluyó Carletto.

Vinicius tiene contrato hasta el otro año con los merengues, pero algunos medios hablan desde ya de su futuro, alto que todavía no plantea negociar el Real Madrid.