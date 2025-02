Luis Tatuaca se hace responsable de la goleada que recibió Xinabajul

HUEHUETENANGO – El portero habló del resultado adverso en la cancha de los coloniales.

Xinabajul – Huehue cayó ayer 6-0 en su visita a Antigua GFC por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, resultado del que se hizo responsable el portero Luis Tatuaca, quien encajó cuatro goles y que luego salió al descanso de manera inesperada, aunque después lo aclaró todo.

“Desde el juego ante Municipal estoy jugando con dos fisuras en el dedo, yo soy el responsable porque no había dicho nada, me afectó en el calentamiento, me responsabilizo por la derrota del equipo”, comenzó diciendo.

“Fue irresponsabilidad de mi parte, no quise decir nada, me ganó el ímpetu, las ganas de ayudar a mis compañeros, no me salió, porque a veces sale y esta vez no fue así, me hago responsable de esta derrota”, agregó.

El portero siguió hablando de su lesión: “Tuve que haber hablado, no lo hice, estoy para dar la cara por mis compañeros y cuerpo técnico, solo digo que este equipo va a pelear por mejorar la racha en la que caímos”.

Tatuaca había sido titular en los últimos juegos, pero ayer fue sustituido al descanso para que entrara Jorge Moreno, quien seguramente ahora se adueñará del puesto en los siguientes juegos.