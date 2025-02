Benítez sobre la polémica arbitral ante Municipal: El penal fue un regalito

GUATEMALA – El técnico de los chicharroneros arremetió contra el arbitraje en El Trébol.

Fabricio Benítez no contuvo su molestia contra el árbitro Julio Luna, luego de las decisiones que tomó en el empate de Mixco de 1-1 contra Municipal en el estadio de El Trébol. El entrenador lamentó que le marcara un penal al rival en la parte final del duelo, que evitó la victoria de los chicharroneros en la séptima jornada del Torneo Clausura 2025.

“Molesta porque nos han pitado penales de cualquier manera y que no han sido, ahora fue más que evidente, no era, se nos complicó, no merecíamos el punto, sino el triunfo por el desarrollo del partido, pero estoy satisfecho por lo que hicieron los muchachos”, comenzó diciendo.

«El penal fue un regalito, los líneas dijeron que no vieron la mano, pero con todo respeto, no era mano. Molesta porque jugamos bien el sábado, empatamos por un regalito», agregó.

Sobre lo hecho en el juego opinó: “Adentro de la cancha se jugó bien, de manera inteligente, insistimos para ir arriba, tuvimos oportunidades para anotar, Navarro nos quitó unas, pero recalcó lo del árbitro porque fue un regalito”.

“Molesta por lo bien que jugó Mixco, pudimos haber ganado tres puntos y ahora nos tocará enfocarnos en el partido del miércoles en nuestro estadio”, concluyó.

Los mixqueños ahora se enfocan en recibir a Malacateco el miércoles por la octava fecha, en la que buscarán su primer triunfo del certamen.