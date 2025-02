Amarini Villatoro da las razones por las que Xelajú sufrió para vencer a Guastatoya

QUETZALTENAGO – Los chivos no la pasaron bien para imponerse a los del oriente del país.

Xelajú MC venció el sábado 1-0 a Deportivo Guastatoya en el estadio Mario Camposeco, resultado que se dio de manera justa y sufrida, tal como lo aseguró el entrenador Amarini Villatoro. El estratega indicó que esto se dio por no ser contundentes, pero también por el desgaste físico por tanto juego seguido.

“Me quedo con el primer tiempo, los primeros 30 minutos estuvimos a la altura, luego nos fuimos desdibujando. En el segundo no encontramos contundencia, no sentenciamos el juego y provocó que el rival fuera superior sobre el final, estuviera cerca del empate, ellos hicieron un partido para aguantar y apostaron a buscar el resultado”, analizó.

“Fue un juego difícil, se está notando el desgaste físico de la semana, pero fue positiva porque de 9 puntos logramos 7, es importante porque mantuvimos el cero en el marco, no todo es negativo, pero ahora hay que tratar de aprovechar esta semana larga y preparar el otro partido, porque Marquense será otro rival complicado”, añadió.

Acerca del empate comentó: “Sacamos el resultado ante un rival que está peleando por no descender, sabemos que ellos juegan por todas y al final a pesar de sufrir fue importante sumar. Nos afectó no ser contundentes y que físicamente ya se está viendo el desgaste, está pasando factura y no solo se ha visto en Xelajú, sino en todos los equipos”.

“Hay que tener más precisión, se dudó en muchas decisiones, no hubo claridad en unos momentos, pero su hubiéramos abierto más la cancha se hubiera logrado algo mejor, pero ellos también querían ganar, se animaron a ir adelante y nos complicaron”, concluyó.