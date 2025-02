Carlo Ancelotti asegura que el Real Madrid mereció más en el Derbi

ESPAÑA – El técnico no quiso profundizar en el tema del arbitraje que nuevamente tuvo polémica.

El Real Madrid empató ayer 1-1 contra el Atlético de Madrid, resultado con el que podría perder su ventaja en el liderato. Aunque el juego estuvo marcado por un penal polémico marcado a los colchoneros que significó el 0-1 momentáneo, pero a pesar de eso, Carlo Ancelotti no quiso hablar mucho del tema.

“No, no quiero hablar del árbitro. ¿Motivo? No quiero, simplemente. El VAR es el que ha pitado el penal. Y lo ha hecho después de que el árbitro haya visto muy bien la jugada y la valorase en el campo. La gente del fútbol esto no lo entiende. Pero no quiero tirarme dentro de otra polémica”, dijo.

“Hemos merecido más, sobre todo en la segunda parte, donde hemos tenido el control total. La primera parte fue totalmente distinta, más lenta por nuestra parte y menos agresiva. La situación del penal obviamente afectó al equipo y no aprovechamos situaciones como sí lo hicimos en la segunda mitad. Salimos con un empate, pero con buenas sensaciones porque el equipo ha estado muy bien”, analizó.

Acerca de lo que mostró su equipo opinó: ““A nivel de compromiso el equipo ha estado bien, todos han peleado y se han sacrificado. Los dos centrales han estado fantásticos y hemos estado cerca de ganar”.

“Cada uno tiene su opinión. Va a ser una Liga muy competida y estamos contentos de ser líderes a pesar de la dificultad. Porque antes del partido he visto una imagen: Carvajal, Militao, Alaba y Rüdiger (todos lesionados) saludando a los compañeros que iban a jugar… A pesar de la dificultad lo estamos haciendo muy bien”, concluyó.

El Madrid volverá hoy a los entrenamientos y mañana viajará a Inglaterra, para afrontar el juego del martes contra el Manchester City por la ida de los PlayOffs de la UEFA Champions League.