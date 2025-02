VIDEO | En el Diario Guatefutbol, hablamos del polémico caso de Ramiro Rocca, Marquense y Xinabajul

GUATEMALA – La situación del delantero sudamericano y la de su equipo siguen sin ser resueltas.

Con cinco jornadas transcurridas del Torneo Clausura 2025, aún no se define la situación de Ramiro Rocca, quien todavía no debuta con Marquense y Xinabajul aún no recibe respuesta de su demanda, aunque el Órgano Disciplinario finalmente podría dar su respuesta en su resolución de este martes.

