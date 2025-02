Cristiano Ronaldo envía consejo a Kylian Mbappé

ARABIA SAUDITA – La leyenda de los merengues sigue pendiente de su exclub y su nueva estrella.

Casi siete años han pasado desde que Cristiano Ronaldo dejó de ser jugador del Real Madrid, a pesar de eso sigue pendiente del equipo y más ahora que es liderado por el francés Kylian Mbappé, de quien se refirió en una entrevista en La Sexta y aprovechó a aconsejar.

“Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaba a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda”, dijo.

“Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él. Si fuese él, jugaba más o menos como cuando jugaba Cristiano de delantero”, añadió.

CR7 también hizo un pedido a la afición de los merengues: “Deben cuidarlo, digo a la afición del Madrid, cuiden al chaval, es muy bueno. El Madrid tiene que ayudarle, protegerlo y no tengo dudas que va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid”.

“Lo quiero mucho, no sólo por la historia de joven que quería mucho a Cristiano y era su ídolo. De verdad, lo veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid”, concluyó.