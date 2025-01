VIDEO | Ronald González asegura que Comunicaciones está en deuda

GUATEMALA – El técnico de los cremas lamentó que su equipo tuviera otro resultado negativo

Comunicaciones volvió a tropezar en el Torneo Clausura 2025, ahora fue al empatar 1-1 contra Deportivo Marquense, algo que Ronald González dejó en cierta parte inconforme y mencionó que por el momento el equipo está en deuda.

“Fue un juego en el que una pelota define el empate del rival, en el tiempo de reposición y ya está, el futbol es así. No fuimos contundentes para condicionar al otro equipo, siempre que hay expectativa nuestra, el rival anotó. A pesar de que empatamos no me siento mal, aunque el empate no es bueno”, dijo.

“Estamos en deuda, todos como equipos, perdimos el fin de semana y ahora empatamos, pero este campeonato es largo, se vienen dos salidas consecutivas y eso también nos podría servir de trampolín. Vamos a Cobán, que es un equipo fuerte y Achuapa que está bien trabajado, pero el jugar de visita nos puede sentar bien”, concluyó.

