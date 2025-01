La derrota fue justa, pero el árbitro falló, dice Sebastián Bini

GUATEMALA. El entrenador de los Rojos lamentó la forma en que se perdió contra Antigua GFC.

Municipal cayó por 2-1 en su vista a Antigua, sin embargo, el equipo Escarlata terminó jugando con 9 jugadores por las expulsiones de Santiago Gómez y de Rodrigo Saravia.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El entrenador de Municipal, Sebastián Bini, aseguró que las expulsiones fueron acertadas, y que no tiene por qué defender las tarjetas rojas que recibieron Saravia y Gómez. Incluso el técnico aseguró que Antigua jugó y ganó bien.

«Arrrancamos bien, nos encontramos con el gol rápidamente y con otra ocasión de Pedro Altán dentro del área. El partido estaba intenso y luego de las expulsiones cambió el encuentro, fue una lástima. Yo no defenderé a Rodrigo Saravia, me parece que las expulsiones fueron para los dos», comenzó diciendo.

Eso sí, dejó clara su molestia por el trabajo que hizo el árbitro central Kevin Cacao, considerando que falló en jugadas puntuales, agregando que no entiene por qué nombraron un árbitro que tenía tiempo de no pitar en la Liga Nacional.

«Todo cambia desde una tarjeta amarilla sobre Rudy Muñoz, y al final no sé por qué me expulsó porque solo quería hablar con el línea. En la segunda anotación de Antigua el árbitro pita, y cae el gol, no entiendo», explicó Sebastián Bini.

Los Rojos recibieron su primera derrota del campeonato, y ahora contra Malacateco intentarán volver a la senda del triunfo en la Fecha 5.