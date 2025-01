Harold Cummings asegura que su expulsión contra Municipal no fue justa

QUETZALTENANGO. El defensor panameño dejó claro que no se caracteriza por ser un jugador agresivo.

Xelajú no pudo conseguir la victoria ante Municipal el pasado domingo, y terminó empatando 1-1, en un juego en el que también tuvo la expulsión del defensor Harold Cummings en la última jugada del partido.

«Me he caracterizado dentro de la Liga de no ser agresivo, no soy un jugador mala leche, siempre intento jugar a la pelota, y en ningún momento voy con la intención de sacarlo lesionado, en realidad juego la pelota. Para mi no era ni tarjeta amarilla», expresó.

Sobre el resultado contra los Rojos, Harold Cummings, dijo: «Fue un lindo espectáculo para la gente, más allá que no pudimos sacar los tres puntos, fue un buen partido pero esperamos que en los siguientes juegos tengamos más tranquilidad para definir en la ofensiva», finalizó.

Xelajú lleva cuatro puntos en el campeonato, producto de la victoria ante Antigua y el empate contra Municipal, y ahora para la Fecha 4 el equipo campeón nacional, estará enfrentando a Malacateco en otro encuentro exigente para el cuadro Chivo.