Dylan Flores destaca la mentalidad ganadora que hay en Marquense

SAN MARCOS – Los leones han tenido un gran inicio de campeonato y sueñan con la salvación.

Deportivo Marquense es el líder del Torneo Clausura 2025 tras sus dos triunfos en las dos jornadas, en el que una de sus piezas claves ha sido el costarricense Dylan Flores, que por el momento es su goleador y que aspira a cosas grandes con el equipo.

“Este equipo tiene otra mentalidad, sabe lo que nos estamos jugando, queremos sumar de a tres a donde vayamos, tiene mentalidad ganadora, lo charlamos en el camerino y está para grandes cosas”, dijo..

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“No pensamos en el descenso, es un torneo nuevo, estamos arriba en la tabla, el enfoque es eso, estar al día y afrontar cada partido, ahora se viene otro desafío en nuestro estadio y con nuestra gente”, añadió.

Acerca de su arranque goleador con el equipo opinó: “En lo personal disfruto lo que me gusta hacer, la gente de San Marcos me ha recibido bien y a mi me toca responder en la cancha”.

Flores fue uno de los refuerzos de los felinos y está siendo uno de los mejores elementos en el equipo que dirige Hernán Medford. Marquense volverá a jugar mañana cuando reciba la visita de Guastatoya.