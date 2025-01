Bryan Castañeda vuelve a ser noticia

CHIQUIMULA. El jugador no se ha presentado a los entrenamientos en Sacachispas.

Bryan Castañeda había sido anunciado por el Deportivo Sacachispas para reforzar el plantel, sin embargo, el jugador no fue tomado en cuenta para la Primera Jornada, y según se ha conocido no se ha presentado a los entrenamientos.

De hecho la razón de que Castañeda no fuera convocado para el juego contra el Atlético Mictlán, fue porque no se estuvo presentando a los entrenos. Eso si, por ahora el equipo chiquimulteco no se ha pronunciado por la situación de Castañeda.

Esta no es la primera vez que Bryan Castañeda no se presenta a las prácticas, debido a que con Zacapa se sabía que faltaba a las prácticas, y en el Deportivo Achuapa que a pesar de que había llegado a un acuerdo, terminó dejando al equipo y firmó con los Muteros.