Ronald González confirmó la razón por la que Carlos Mejía salió de Comunicaciones

GUATEMALA – El entrenador cerró el capítulo con el futbolista con una respuesta corta.

Hace unas semanas Carlos Mejía salió de Comunicaciones de manera sorpresiva, algo que el futbolisto no tomó bien, en especial porque a su juicio todavía estaba en recuperación de una lesión en la rodilla. El jugador cumplió con su rehabilitación, después recibió el alta médica, y luego se le notificó que no entraba en los planes para el Torneo Clausura 2025.

El entrenador Ronald González se había guardado su versión, y fue en la conferencia de prensa después del juego ante Mixco, que con una corta pero contundente respuesta se refirió al tema.

«No me gusta referirme públicamente a ningún jugador. Soy respetuoso con ellos y con ustedes (medios de comunicación). No entraré en detalles porque no quiero herir susceptibilidades. Algunas decisiones gustan y otras no, pero lo de Carlos fue un tema meramente deportivo«, aseguró.

González manifestó que está contento con el plantel, que cuenta con dos jugadores por puesto y que con esto intentará estar en la lucha por el título.