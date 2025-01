Rubén Darío Silva: Me trataron como una basura

SAN MARCOS – El portero sudamericano lanzó un contundente mensaje a su exequipo.

Rubén Darío Silva disputó el sábado su primer partido con la camiseta de Marquense, pero el duelo tuvo ingrediente especial porque fue ante Xinabajul, el cual fue su equipo la temporada pasada en la que tuvo una salida llena de polémica y por lo que el portero aprovechó para dejar un mensaje contundente.

“Estoy contento por este triunfo, me volví a sentir jugador cuando vine a Marquense, porque me trataron como una basura en el equipo rival, estoy agradecido acá en San Marcos, pero también con Huehuetenango, porque hubo gente que me abrió las puertas y me brindó su cariño, pero ahora estoy en otro equipo con el que tenemos un gran reto”, dijo.

Silva además, también habló de la victoria del sábado, la cual catalogó de importante por su lucha de salir de la zona del descenso, pero aceptó que el duelo fue desgastante por la exigencia que hubo.

“Hay que recuperarnos rápido porque ya nos toca jugar, fue un partido desgastante, porque nos tiraron atrás por los buenos jugadores que tienen, pero nosotros teníamos que cuidar la diferencia y lo hicimos para lograr los tres puntos”, concluyó.