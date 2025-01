Mauricio Tapia acepta que Antigua no la tuvo fácil vs Guastatoya

SACATEPÉQUEZ – El entrenador resaltó la virtud que se tuvo para encontrar espacios.

Antigua GFC venció 3-0 a Guastatoya en su debut del Torneo Clausura 2025, pero para Mauricio Tapia la tarea no fue fácil, en especial porque el rival llegó con un planteamiento defensivo y que dejaba pocos espacios para poder atacar.

“El bloque bajo de Guastatoya estaba generando problemas, no en nuestra área, sino que estábamos siendo repetitivos con los centros y no tomábamos la mejor decisión, no llegábamos con buen volumen, pero se corrigieron cosas en el descanso para intentar de una mejor manera”, analizó.

“No dejamos de intentarlo, mantuvimos nuestra idea, buscar el camino y espacios, con el transcurso de los minutos el juego se fue inclinando para nosotros, el gol nos ayudó, porque si no anotábamos talvez el resultado hubiera sido diferente”, agregó.

Acerca de lo apretado del calendario resaltó: “Estamos claros que las reglas están establecidas para todos, los locales deciden los días que juegan, Xela decidió jugar sábado y Comunicaciones sábado, pero nosotros intentaremos descansar lo más que podamos”.

Los coloniales ahora se enfocan para viajar a Quetzaltenango, donde el jueves enfrentarán a Xelajú MC, luego se dirigirán a la capital para visitar el sábado a Comunicaciones.