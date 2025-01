Carlo Ancelotti se enfada ante los cuestionamientos

ESPAÑA – El técnico de los merengues se le vio como muy pocas veces.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló previo al juego de hoy contra el Celta por los cuartos de final de la Copa del Rey, en el que mostró una imagen poco antes vista, luego de estar serio y en momentos enfadado por los cuestionamientos de los medios de comunicación.

“La verdad es que no sigo la onda de la crítica, de que un día eres el mejor del mundo y otro día eres el más tonto. La experiencia en este mundo me ha dado el equilibrio para no seguir esta onda, porque si la sigues acabas sin saber quién eres. No pienso que soy el mejor y tampoco el más tonto”, comenzó diciendo.

“A mí no me molesta nada porque el equipo está bien trabajado. Trabajamos todos los días. No me molesta porque no es la verdad”, agregó.

“No es difícil. El sitio más bonito del mundo a nivel profesional es donde estoy yo, en el banquillo del Real Madrid; donde todos los entrenadores quieren estar un día. Mi posición es la más sencilla del mundo”, continuó diciendo.

Ancelotti también habló del encuentro de hoy: “Es una oportunidad importante de salir del mal partido hecho, que nos ha dolido mucho; pero no estamos hundidos. Queremos reaccionar. Viene bien este partido y ojalá salga bien y el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día”

El Madrid volverá hoy a las 14:30 horas a la actividad después de perder la final de la Supercopa de España, por lo que intentará reponerse ante el Celta.