Carlo Ancelotti señala el principal error del Real Madrid ante el Barcelona

El Real Madrid nuevamente cayó por goleada contra el Barcelona, aunque en esta ocasión lo hizo en la final de la Supercopa de España la cual perdió 5-2 y con la que Carlo Ancelotti no se guardó nada a la hora de señalar a los responsables de lo sucedido e incluso se disculpó por el resultado adverso.

“Nos deja muy tristes y decepcionados. Pero eso es el fútbol y con la tristeza nos vamos a casa. La tristeza nuestra es la tristeza de la afición. Lo sentimos mucho”, comenzó diciendo el entrenador.

Además, fue crítico con los errores que se cometieron: “Hay que defender bien para ganar este partido y hemos defendido mal. El partido no ha sido bueno desde el primer al último minuto. Estoy triste por el partido completo”.

“Cuando hablo de equipo hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y debemos, tenemos que defender mejor. Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”, añadió.

Por último, Ancelotti espera poder dejar atrás lo sucedido este domingo: “Ahora hay que mirar hacia adelante y recuperar la buena dinámica con la que el equipo llegó a Arabia Saudí”.