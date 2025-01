Bladimir Díaz no cumplió con las expectativas

SAN MARCOS – El delantero colombiano fue separado del plantel.

Deportivo San Pedro de la primera división anunció con bombos y platillos la contratación de Bladimir Díaz, quien sería una de las grandes apuestas para poder ser protagonistas en el Torneo Clausura 2025.

Aunque la emoción cayó rápidamente porque con apenas cinco entrenamientos, el entrenador Otto Rodríguez tomó la decisión que Díaz ya no entraría en sus planes, por lo que buscará a otro delantero extranjero.

Los shecanos notificaron al atacante que no seguiría en el club, porque el técnico consideró que no cumplió con las expectativas y no mostró el rendimiento esperado en las pocas prácticas en las que participó.

Por otra parte, también hay problemas con Oliver Díaz, quien también fue anunciado como contratación y por el momento no se ha presentado a los trabajos, por lo que ya no sería considerado.