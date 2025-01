OPINIÓN | Sanciones

La Final entre Xelajú MC y Cobán Imperial dejó como saldo la suspensión de un partido para el DT altense Amarini Villatoro y dos para el jugador altaverapacense Oscar Mejía, protagonistas del incidente tras el gol de los chivos que forzaba al tiempo extra.

En la resolución del Órgano Disciplinario hay otros suspendidos y varias multas por diversos motivos, pero lo que más llama la atención es la prohibición a la Señora María Alejandra Valdés Guerra de ingresar a todos los estadios durante dos años, debido a que utilizó lenguaje ofensivo, insultante y humillante en contra del equipo arbitral.

Ella es la esposa de Amarini Villatoro, por lo que fue fácilmente identificable para aplicar lo estipulado en el reglamento, algo que no sucede en todos los casos con personas que llegan a los estadios y agreden verbalmente a los árbitros y adversarios.

Son habituales las apelaciones cuando los clubes son sancionados, pero en este caso, tratándose de una persona que no pertenece a la estructura de Xelajú MC, no tendrían legitimidad para actuar, aunque no dudo que lo intentarán y no me extrañaría que se solicite a los árbitros que demuestren la veracidad de lo informado en el acta del partido.

