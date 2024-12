Para Oscar Raí Villa el título con Xelajú es un sueño cumplido

QUETZALTENANGO – El delantero no escondió su felicidad por volverse a coronar.

Oscar Raí Villa fue la figura goleadora de Xelajú MC en el Torneo Apertura 2024, siendo pieza fundamental en la fase de clasificación y en la gran final al anotar el gol con el que inició la remontada ante Cobán que al final les permitió levantar el título.

“Estoy contento y feliz, porque mi familia estuvo acá viendo el logro, esta vez no se lo perdieron este momento emotivo que quedará para toda la vida y más porque tuve la oportunidad de anotar”, dijo.

Sobre regresar y hacerlo para levantar el trofeo opinó: “Es un sueño, porque vine la primera vez y fui campeón, luego me tuve que ir por unas situaciones ajenas, ahora volví y nuevamente soy campeón, es algo que cualquiera quisiera lograr”.

“Hicimos un gran esfuerzo, en lo personal pasé cosas complicadas, cuando me fui de acá no me fue bien y luego se me presentó la oportunidad de volver, que mejor de hacerlo con esta recompensa”, finalizó.