José Calderón se confiesa

QUETZALTENANGO. El portero reveló cómo se sintió tras perder la final de Ida.

José Calderón está festejando otro título con Xelajú, sin embargo, confesó que para él, fue difícil asimilar el resultado que lograron en la Ida ante Cobán Imperial, sobre todo porque habían perdido el juego en cinco minutos.

“Ver el ambiente que había en Cobán tenía una espinita, pero tenía que trasmitirles a mis compañeros que en cinco minutos habíamos perdido en la ida, por lo que les quise dar empuje y aguante, que ninguno bajáramos la cabeza y todo se quedó en el camerino de allá”, expresó.

“La gente de Quetzaltenango nos apoyó, fue único su aguante, sabían que íbamos a remontar, ellos nos empujaron en estos días, este título es de ellos, porque apoyan en las buenas en las malas”, comentó.

“No quería saber nada de futbol antes de venir a Xelajú, pero me dieron la oportunidad de volver a ser jugador, hemos sido campeón dos veces en dos años, en cinco torneos, aparte que tengo a mi familia acá y es una gran motivación, no he viajado en Panamá en un año y le dedico el título a mi papá que es su cumpleaños”, finalizó.