Amarini Villatoro revela la clave para que Xelajú mandara el juego a los tiempos extras

QUETZALTENANGO. El entrenador se mostró satisfecho por haber acertado en sus movimientos.

Xelajú festeja su séptima luna en esta época, aunque detrás de ese título existe un arduo trabajo y sobre todo el conocimiento que ha adquirido el entrenador Amarini Villatoro.

“Hay que disfrutar los momentos, en la vida se pierde más de lo que se gana y cuando se logra hay que disfrutarlo, me siento bendecido por este grupo de jugadores y que son los responsables de esto

Fue complicado, venía enojado de Cobán, porque no acerté en mi lectura en la ida, me sentí responsable del resultado, me dejé llevar por la sensación, me confié que no nos iban a anotar, no cerré el partido y el rival acertó con un bien cierre, pero bueno de eso se aprende y en la vuelta nos esforzamos en hacer un mejor planteamiento.

Se buscó en todo el partido, en los últimos minutos tiré a Jorge Aparicio para atrás con Harold Cummings, y se fue Kevin Ruiz para arriba, y funcionó, el es buen cabeceador.

Este equipo tiene intensidad de juego, se demostró que en los tres partidos cerramos mejor físicamente, los recambios fueron buenos, no queríamos llegar a penales”, finalizó.