Kylian Mbappé se muestra autocrítico con su desempeño

ESPAÑA – El delantero aún no se siente en su máximo nivel a pesar de mejorar su rendimiento.

Kylian Mbappé terminó de gran manera el 2024 con el Real Madrid, luego de dejar muchas dudas en sus primeros meses con el equipo, a pesar de anotar en los últimos cuatro juegos, el delantero aún no está conforme y sabe que puede dar más para el próximo año.

«El partido de Bilbao me hizo bien, toco fondo fallando el penalti y es el momento de darme cuenta que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad”, dijo el delantero sobre su mejora.

“Puedo hacer mucho más. Sé que tengo en las piernas mucho más y en los últimos partidos estoy jugando mejor», agregó acerca de su racha positiva.

Acerca de los últimos resultados opinó: “Pienso que nos conocemos mejor, he llegado al equipo y eso cambia muchas cosas y ahora la adaptación como dice el míster se ha acabado y me siento bien en el equipo. Se puede ver en el campo que me entiendo mejor con mis compañeros y que jugamos mejor”.

Mbappé suma 14 goles, de estos 10 han sido en La Liga en sus primeros meses con los merengues, además de dar cuatro asistencias y recibir seis premios como jugador del partido.