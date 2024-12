Amarini Villatoro pone en duda su continuidad en Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El entrenador de los chivos no asegura seguir en el equipo.

Amarini Villatoro hizo historia al coronarse campeón del Torneo Apertura 2024 con Xelajú MC, con el que consiguió la anhelada séptima luna y en lo personal llegó a cuatro títulos nacionales para convertirse en el chapín más laureado de la historia.

Aunque la fiesta de los chivos también pudo tener tintes de despedida para Villatoro, en especial por el interés que existe del Cartaginés de Costa Rica y que el entrenador aseguró que existen posibilidades de cambiar de rumbo.

“Voy a hablarlo con la familia, lo voy a platicar, en los últimos años he pensado en la gente que me rodea, pero ahora debo pensar en mí, en mi crecimiento. Hace seis meses no me quería ir por la puerta de atrás, ahora todo es distinto y analizaré la situación”, dijo.

Villatoro ya sabe que es dirigir fuera del país, cuando en el 2021 estuvo a cargo del Municipal Pérez Zeledón también del país tico y con el que logró salvarlo del descenso.