SILENCIO SEPULCRAL EN ZACAPA

Mientras en la Liga Nacional existe incertidumbre sobre la continuidad de Zacapa en la Temporada 2024-2025, en la ciudad oriental nadie informa sobre la situación del club.

Guatefutbol.com ha tratado de contactar con los directivos de los Gallos, pero los llamados se cortan sin que alguien responda, y lo mismo le ha sucedido a los Ejecutivos de la Liga, que perdieron comunicación con su club afiliado, el que estuvo ausente en la Asamblea realizada ayer.

En Zacapa se mencionó la posibilidad de presentarse en el Torneo Clausura 2025 solo con jugadores juveniles, pero esto tampoco se ha podido confirmar, porque el tema no es solo de la integración del plantel, ya que también abarca las deudas, demandas y demás, lo que motivó a los dirigentes de los otros clubes a exigir que los doce presenten una solvencia extendida por la Federación, requisito sin el cual no podrían participar en el torneo que inicia el 11 de enero, algo que se cree Zacapa no podría cumplir.

En ese contexto, las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro de Zacapa y lo que hará la Liga si el equipo de los Gallos se retira, ya que esto obligará a hacer un reajuste en el desarrollo del Clausura 2025, en donde la tabla de posiciones ya no se regiría por los puntos, evaluándose que los equipos se ordenen por el porcentaje de unidades conseguidas por partido disputado, ya que seis equipos jugarían 15 partidos y los otros seis solo 14.

