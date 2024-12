Vinicius gana el The Best

El jugador del Real Madrid fue premiado este martes por la FIFA.

Para muchos hubo justicia este martes con la victoria de Vinicius Jr al quedarse con el premio The Best. La FIFA premió al futbolista del Real Madrid al considerarlo el mejor jugador del 2024, a pesar que con su selección no ha sido determinante.

Esta vez sabiendo que sí sería premiado, el brasileño viajó a Doha, Catar, para recibir el premio a The Best, superando a Rodrigo del Manchester City, quien semanas le ganó el pulso al quedarse con el Balón de Oro.

Al momento de recibir el premio The Best, el jugador del Real Madrid, dijo: «Parecía imposible llegar hasta aquí cuando era pequeño. Ver la pobreza y el crimen de pequeño y poder llegar hasta aquí es muy importante para mí. Quiero agradecer a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer al Flamengo que es donde empecé», comentó el brasileño.

El Premio The Best comenzó en el 2016, y en ese año lo ganó el portugués Cristiano Ronaldo, sin embargo, el jugador que más veces lo ha ganado es el argentino Lionel Messi con tres premiaciones.

En tanto Vinicius Jr se convierte en el primer brasileño en lograr este trofeo individual, tras imponerse al español Rodrigo del Manchester City.