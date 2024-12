OPINIÓN | Finalistas

Cuando la fase de clasificación del Apertura 2024 tenía como protagonistas a Xelajú y Xinabajul, me atreví a pronosticar que el liderato sería para Municipal.

Quedó claro que no acerté, y esa no fue la primera vez, porque ya son varias en las que mis pronósticos quedan destrozados por la realidad, por lo que ahora no me aventuraré a decir quién será el Campeón y esperaré con ansias los resultados.

Lo que sí puedo afirmar es que Xelajú MC y Cobán Imperial son dignos finalistas de un torneo en el que el desorden en el calendario hacía imposible el análisis, y en el que Antigua GFC se equivocó al postergar muchos partidos para las últimas semanas, porque si hubiera estado entero en lo físico, seguramente habría tenido un rendimiento mayor.

De los Súper Chivos lo agradable es que ahora son un equipo que, sin abandonar su estructura defensiva, se suelta al ataque con facilidad y contundencia, característica que siempre le faltó a los equipos de Amarini Villatoro, mientras los Príncipes Azules tienen una columna vertebral bien definida y aceitada, contando con mucha dinámica y equilibrio, además de la buena dirección de Roberto Montoya.

Por lo antes dicho, dejo la moneda en el aire.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 11 de diciembre.