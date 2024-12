Los Rojos volverán a los trabajos, y con novedades

GUATEMALA. Los Rojos tienen la cuenta regresiva para regresar a los entrenamientos.

Luego de la eliminación contra Antigua GFC en los Cuartos de Final, el plantel tuvo unas cortas vacaciones y en el que se conocieron las bajas de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional.

Sin embargo, el descanso de los jugadores terminará este sábado, ya que el equipo Rojo volverá a los entrenamientos en el estadio Manuel Felipe Carrera y será con novedades.

Aunque el club Escarlata no se ha pronunciado por lo refuerzos de cara a la próxima campaña, ya se conocen los regresos de John Méndez (ex achuapa) y del asistente técnico Mauro De Giobbi (ex Real Estelí) quien ocupará el cargo que dejó Saúl Phillip.

Además, aunque no es oficial también se habla que regresa el futbolista Yasnier Matos que llega de Marquense, y el portero estadounidense Braulio Linares que cuenta con paso en Santa Lucía donde salió campeón, y en el cuadro aguacatero.

De esta manera queda pendiente una plaza de extranjero, que seguramente será ocupada para un delantero.