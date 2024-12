Medina sobre su salida: No me esperaba irme tan rápido

GUATEMALA. El portero alejandro Medina deja Municipal.

El portero argentino, Alejandro Medina, es la primera baja del equipo para el Torneo Clausura 2025, a pesar que de momento no se ha oficializado su salida del conjunto Escarlata.

«Desde que llegamos a este hermoso club al cual voy a estar agradecido siempre. No me esperaba irme tan rápido porque cuando no hay motivos las palabras sobran», comenzó diciendo el jugador.

También dedicó unas palabras a sus compañeros de equipo, y dijo: «No quiero olvidarme de mis compañeros de, ellos que crecieron junto a mi en esta etapa de mi vida. Si hay quienes no me voy a olvidar va a ser de ellos.

Por último dejó un pequeño dardo a Comunicaciones: «Ah, y me olvidaba que me voy de este club sin saber lo que es perder un clásico. Siempre los llevaré en mi corazón gente roja», finalizó.

Alejandro Medina será recordado por ser parte fundamental en el título 32, pero también por lo ocurrido en el juego de Vuelta contra Antigua GFC, cuando en un enojo por su sustitución quebró dos sillas del banquillo del equipo.