¿Centrone llega a Antigua o se queda en Xinabajul? Esto confirma el técnico

HUEHUETENANGO. El entrenador habló sobre su futuro.

En las últimas horas ha surgido la noticia de la destitución del técnico Javier López de Antigua. A pesar de que todavía no es oficial, incluso ya se habla de un supuesto interés para que llegue el técnico Pablo Centrone.

Guatefutbol.com conversó hoy con el entrenador de Xinabajul, y fue claro en su respuesta al decir: “Yo continúo en Xinabajul”, y también agregó, “Esta información no es de ahorita, es de hace tiempo. Pero yo acá tengo contrato y para romperlo tengo una cláusula alta; muy alta”. Aclaró.

“El dinero no tiene nada que ver acá. Yo me siento muy cómodo, acá me respetan y me refiero a que nunca me obligan a poner a un jugador, a que no me forman el equipo”, comentó el entrenador a Guatefutbol.com.

Por último agregó: «Vamos a estar acá, vamos a buscar lo mejor para el equipo, el proyecto lo encaminamos con las divisiones menores, en pocos meses estamos trabajanco con varios chicos y eso quiere decir que hay talento acá en Huehuetenango», finalizó.

Pablo Centrone tiene contrato con el equipo huehueteco hasta mayo del 2025, por lo que después podría tomar nuevos rumbos o bien continuar con el proyecto de Xinabajul.