Jorge Moreno explica lo mal que la pasó con las críticas recibidas

HUEHUETENANGO – El portero de los occidentales estuvo involucrado en varios señalamientos.

Jorge Moreno pasó de ser cuestionado a convertirse en una de las figuras de Xinabajul – Huehue, en especial tras su actuación en los cuartos de final ante Malacateco en el que fue figura en el juego de vuela y con grandes intervenciones logró mantener su portería en cero.

Moreno se ganó la titularidad de la X luego que Pablo Centrone marginara a Rubén Darío Silva, pero una serie de errores del portero nacional provocaron que fuera blanco de críticas y que según él mismo confirmó lo hicieron pasar un mal momento.

“Ha sido un camino difícil para mí, me ha tocado sufrir, lastimosamente en mi departamento, pero mi familia y amigos me han dado respaldo, le pedí a Dios que me hiciera fuerte, que ayudara a cerrar oídos”, dijo.

“Esto es de Dios, él me dio las fuerzas, le tengo encomendada mi carrera y lo que suceda es para él, esta es mi primera experiencia en Liga Nacional, por lo que buscamos llegar lejos, tenemos humildad y trabajamos arduamente, todos somos importantes en el plantel y hay que mantener esta esencia”, concluyó.

Moreno ha recibido la confianza de Centrone, incluso el técnico ha mencionado en varias ocasiones que se merece un llamado a la Selección de Guatemala.