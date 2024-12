Hansi Flick explicó la razón de los malos resultados en los últimos juegos del Barcelona

ESPAÑA – Los culés pasaron de tener un inicio perfecto en el torneo, ha sumar una serie de tropiezos.

El Barcelona sumó su tercer juego consecutivo sin ganar en La Liga luego de perder el sábado contra Las Palmas, resultado que permitió que el Real Madrid recortara distancias, pero para Hansi Flick esto no es razón para preocuparse, pero dejó claro que se debe luchar para lograr ser campeón, mejorar en la definición y también estar concentrados.

«El equipo invierte esfuerzo, juega y crea ocasiones de gol. Queremos ganar el título y tenemos que luchar para ello. el equipo ha dado mucho, hemos dominado y hemos creado oportunidades, esa es la buena noticia, pero no hemos definido correctamente. Lo mejor es que se acaba noviembre y empieza diciembre», dijo en conferencia de prensa.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Sobre la última derrota analizó: «Pasaron muchas cosas y no quiero que parezcan excusas o que me quejo, no me gusta dar estas respuestas, el equipo podía haber ganado y no lo supimos hacer y es por eso que tenemos esa presión, pero el equipo tiene que volver a estar muy concentrado».

«No estoy diciendo que no haya habido espíritu de lucha. Tenemos largas posesiones y oportunidades, pero hay que ir a por los balones y luchar los duelos. Cuando veo a Cubarsí o Iñigo, su actitud en cada partido, Pedri también hace un trabajo incansable en el medio del campo, corre muchos kilómetros… He mencionado a estos tres porque están a un nivel muy bueno. También Raphinha”, finalizó.

Los blaugranas volverán a jugar mañana, cuando a las 12:00 horas visiten al Mallorca por el juego adelantado de la Jornada 19 y en el que intentarán volver a la senda de la victoria.