Pablo Centrone deja fuerte mensaje a los críticos de Jorge Moreno

HUEHUETENANGO – El entrenador no se guardó nada al defender al portero nacional.

Xinabajul – Huehue eliminó ayer a Deportivo Malacateco de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 y la principal figura fue el portero Jorge Moreno, que con una gran actuación logró mantener el cero en su marco y esto causó que Pablo Centrone no se guardara nada al defender a su futbolista.

“Jorge Moreno es un gran portero, que es guatemalteco y que varios me criticaron, me rompieron las pelo… para que no lo pusiera, hay un dicho que dice que el pez muere por la boca”, arrancó diciendo el técnico.

“Este dicho que lo agarre quien quiera, no tengo nada contra nadie, pero el futbol es así, esto es como una revancha para mí y Moreno, para mí es un gran portero y es de Selección Necesita más partidos, más goles en contra, más errores y más aciertos, pero es un guardameta para que esté en la Selección”, concluyó.

Centrone tomo la decisión de marginar a Rubén Darío Silva hace unas semanas y se inclinó por poner a Moreno como titular para lo que resta del Apertura 2024.