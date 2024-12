Jorge Aparicio espera sacar provecho de su condición de local

QUETZALTENANGO – El volante de los chivos habló de la serie ante los chicharroneros.

Xelajú MC recibirá hoy la visita de Mixco por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024, en el que intentará avanzar a las semifinales, algo que confía Jorge Aparicio en especial por la ventaja que se tiene de cerrar la llave en condición de local.

“Quedó la espinita de no marcar el jueves, tuvimos jugadas que no logramos que crecieran más, ahora nos toca jugar en casa, hay que buscar el pase en nuestro estadio con nuestra afición y esperamos que todo se concrete”, dijo.

“Me siento feliz, siento el cariño de la gente, la directiva me está haciendo sentir bien, me debo a Xelajú, estoy siendo lo mas profesional posible, me siento en un buen momento, mi familia está feliz y todo mi entorno”, dijo sobre su etapa en los chivos.

Los quetzaltecos jugarán hoy a las 19:00 horas ante los chicharroneros, el global se encuentra empatado sin goles, por lo que el ganador clasificará, si se repite una igualdad la llave ser irá a los tiempos extras o penales.