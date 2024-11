La experiencia para los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final

GUATEMALA. Los árbitros más experimentados estarán en las series decisivas.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala confirmó este viernes, que para los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2024, estarán los árbitros más experimentados.

Mario Escobar estará en el partido de Xelajú vs Mixco; Sergio Armando Reyna estará en el choque de Malacateco vs Xinabajul; Walter López lo hará en el encuentro de Cobán Imperial vs Comunicaciones, y Bryan López que pitará el juego de Municipal vs Antigua.

Estas son las cuartetas arbitrales:

Cobán Imperial vs Comunicaciones / Estadio José Ángel Rossi / 14:00 horas

Árbitro:Walter López

Asistente 1: Aczel Pérez

Asistente 2: Dostin Acuta

Cuarto Árbitro: Enrique De La Rosa

Malacateco vs Xinabajul / Estadio Santa Lucía / 19:00 horas

Árbitro: Sergio Reyna

Asistente 1: Luis Ventura

Asistente 2: Jorge De León

Cuarto Árbitro: Julio Luna

Domingo 1 de diciembre

Municipal vs Antigua / Estadio Manuel Felipe Carrera / 14:00 horas

Árbitro: Bryan López

Asistente 1: Jorge Ordóñez

Asistente 2: Jhony Coc

Cuarto Árbitro: Allan Monroy

Xelajú vs Mixco / Estadio Mario Camposeco / 19:00 horas

Árbitro: Mario Escobar

Asistente 1: Humberto Panjoj

Asistente 2: Delia Vega

Cuarto Árbitro: Luis Escobar