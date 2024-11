Yorma Baltazar agradece la confianza que ha recibido de Pablo Centrone

HUEHUETENANGO – El delantero nacional se ha ganado un puesto en la X.

Yorma Baltazar es uno de los elementos más importantes de Xinabajul – Huehue y lo demostró en el juego de ayer contra Deportivo Malacateco, en el que marcó un golazo y puso el 2-0 en el juego el cual puede ser determinante en la serie de los cuartos de final.

“Estoy contento por poder anotar un gol más para le equipo, pero esto es trabajo de todos los compañeros, somos un grupo que está para pelear cosas importantes, sabemos que se nos viene un juego complicado el sábado, pero la lucharemos”, dijo Baltazar.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“En los entrenos hay mucha intensidad y eso se ve reflejado en el campo, cualquiera que juega y entra lo demuestra en el campo, todos somos importantes para poder sacar esto adelante, lo sabemos en especial porque el sábado hay que ir a hacer un buen juego”, añadió.

Sobre la continuidad que ha tenido opinó: “El entrenador me ha dado confianza, me dice que me divierta y eso hago, sin presión. Ayer era un partido diferente porque sabíamos que teníamos que ganar, gracias a Dios logramos un buen resultado, pero tampoco dice que ya avanzamos porque a veces el 2-0 es mentiroso”.

Baltazar de 22 años fue uno de los refuerzos de los huehuetecos para este campeonato, en el que fue parte de 14 partidos, sumó 488 minutos e hizo cinco goles.