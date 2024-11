El mensaje de Henry Vivas que preocupó a los Venados

SUCHITEPÉQUEZ. El delantero dejó un mensaje con tintes de despedida, y la afición reaccionó.

Los Venados de Suchitepéquez no lograron su objetivo de avanzar a la Final en la Primera División, y quedaron fuera del Torneo Apertura 2024 a mano de los Muteros.

El delantero colombiano, Henry Vivas, quien es considerado uno de los referentes en el ataque de los mazatecos, publicó un mensaje en su cuenta personal, dejando ver que ha terminado su ciclo con los Venados, sin embargo horas después, aclaró que solo fueron palabras de agradecimiento.

“Agradecerle especialmente al presidente y su junta directiva por haber depositado su confianza en mí, por haberme dado la oportunidad de ser parte de este gran club, por vestir estos colores”, comenzó diciendo.

“A mis compañeros gracias, por cada momento vivido, gracias por todas las enseñanzas que me dejaron durante este año, son unos guerreros. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga siempre nos vemos pronto”.

También dejó un mensaje a los aficionados, y dijo: “Por último, pero no menos importante agradecerle a toda la afición venada, a esa afición que nos acompañó, alentó, y nos brindó su apoyo partido a partido, me queda ofrecerles mil disculpas de todo corazón porque no pudimos darles esa alegría. Quiero que sepan que nunca me guardé nada, porque siempre respete y valore el cariño que cada aficionado”, finalizó.