Adrián De Lemos toma como aprendizaje lo sucedido en el Apertura 2024

EL PROGRESO – El portero de los amarillos analizó el desempeño del equipo.

Deportivo Guastatoya fue una de las decepciones del Torneo Apertura 2024, luego de quedar sin opciones de estar en la fase final antes de tiempo. Para el portero Adrián De Lemos fue lamentable, porque en momentos no se tuvo suerte y ahora toca enfocarse para el Clausura 2025.

“Lamentablemente no nos salieron las cosas, hay buen plantel, se trabaja fuerte en la semana, no hemos tenido suerte en los juegos, porque hubo momentos donde perdimos o dejamos puntos de manera inesperada como sucedió contra Antigua”, dijo.

“Es lamentable que Guastatoya no esté en la fase final, el torneo ha sido duro, pero nos deja enseñanzas que esto no debe pasar, no estamos acostumbrados a estar en esta situación y solo nos queda enfocarnos en el otro campeonato”, agregó.

El conjunto Pecho Amarillo finalizará su participación mañana, cuando a las 15:00 horas reciba la visita de Cobán Imperial.