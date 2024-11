Pablo Centrone crítica las reprogramaciones que hizo la Liga Nacional

HUEHUETENANGO – El entrenador de los huehuetecos lamentó lo sucedido

Xinabajul – Huehue fue uno de los equipos perjudicados por la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2024, porque tras estar en el tercer puesto cayó al cuarto por la victoria de Cobán ante Municipal, aunque afortunadamente para sus aspiraciones los azules perdieron contra Comunicaciones.

Pablo Centrone lamentó la situación que se dio, en especial por la falta de organización que hubo por parte de la Liga Nacional que siguió con su calendario a pesar de las Fechas FIFA y que no solo perjudicó a su club, sino a otros.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Esto no es para criticar a nadie y lo digo serio, no es justo que paráramos 15 días por las reprogramaciones, no es justo, no solo para Xinabajul, sino hay varios equipos así, en todas las partes del mundo se para cuando juga la selección, acá todo depende del número de convocados”, dijo.

“Esto afeca a nosotros y a otros, porque el ritmo no será el mismo, no es excusa, pero es aslgo a tomar en cuenta para futuras ocasiones”, dijo el estratega.

La X ahora se prepara para recibir a Comunicaciones el domingo, rival que de vencer, que pierda Xelajú y que Cobán no triunfe le estaría permitiendo terminar en la segunda posición.