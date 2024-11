VIDEO | Ronald González destacó el esfuerzo de los jugadores de Comunicaciones vs Cobán

GUATEMALA – Los cremas lograron una victoria que los acerca a la fase final del campeonato.

Comunicaciones venció ayer 4-2 a Cobán Imperial, resultado que según Ronald González se dio por el esfuerzo de los jugadores en este tiempo de trabajo, pero lamentó que haya existido un lapso de relajación, que sumado al mérito del rival se acortó la distancia que se tenía.

“Hicimos un excelente de aproximadamente 60 minutos, la consigna era ganar los tres puntos ante un rival que venía de ganar 3-0, que era difícil, con buenos jugadores y un buen técnico, pero gracias al esfuerzo de los jugadores en este tiempo hemos podido evolucionar, siempre hay cosas para corregir, pero eso se hace en lo interno”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Trabajamos bastante en los goles, jugadas por las bandas, luego en el segundo tiempo hubo un poco de relajación que no se puede permitir, aún no estamos clasificados, pero en series directas hay que mantener el ritmo, este tipo de juego y estoy seguro que los jugadores lo entendieron, a pesar de que ganamos no nos pueden anotar dos goles en pocas llegadas, hay que mantenernos”, concluyó.