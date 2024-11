Nery Lobos anhela poder ser titular en Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El portero de los chivos habló de su rol secundario en el equipo.

Nery Lobos se ha adueñado de la portería de Xelajú MC en los últimos partidos, luego que José Calderón fuera sancionado con dos juegos y su gran actuación ante Municipal abrió el debate de quién debe ser titular, algo que no desespera al guardameta nacional, aunque anhela tener mayor protagonismo.

“Lo he dicho siempre, trabajar al 100% todos los días da el respaldo a cualquier jugador que no tiene mucho ritmo, sé que tengo que mejorar, pero estoy contento porque esto me da confianza para aportar al equipo”, dijo.

“Uno trabaja para esto, he pasado desapercibido de las estadísticas, pero me motiva aportar, la posición es complicada, pero estoy consciente del rol que debo jugar y aportar cuando se me necesite, esto es lo importante para mí y el club”, agregó.

Acerca de sus aspiraciones en el club opinó: “Siempre he sido de la idea que el jugador que anhela jugar en Xelajú puede jugar en otro club, soy de la mentalidad que jugar aquí es lo más bonito y estoy trabajando para eso, las cosas se irán dando poco a poco, con trabajo se puede llegar al objetivo. Por el momento no he tenido los minutos deseados, pero estoy contento”.

“Va a ser un partido complicado como todos, Mixco se jugará la clasificación y nosotros el liderato. Tenemos claro que hay que ganar y luego Dios dirá en la posición que quedemos, pero hay que buscar los tres puntos”, finalizó.