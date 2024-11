Guatemala conoce su camino para la Copa Oro 2025

ESTADOS UNIDOS – El combinado chapín buscará estar en la máxima competición del área.

Tras la conclusión de los partidos de noviembre de la Liga de Naciones, Concacaf ha confirmado las selecciones nacionales participantes y los enfrentamientos para los Prelims de la Copa Oro 2025. Los Prelims se disputarán durante la Fecha FIFA de marzo de 2025 e incluyeran siete enfrentamientos de ida y vuelta.

Las 14 selecciones nacionales que se han clasificado para los Prelims de la Copa Oro 2025 son, en orden alfabético por Liga:

Liga A (8 equipos)

Perdedores de los cuartos de final (cuatro equipos): Costa Rica, Honduras, Jamaica y Surinam

Terceros lugares de grupo (dos equipos): Guatemala y Nicaragua

Cuartos lugares de grupo (dos equipos): Martinica y Trinidad y Tobago

Liga B (2 equipos)

Dos mejores segundos lugares (dos equipos): Bermudas y San Vicente y las Granadinas

Play-In (cuatro equipos)

Ganadores del Play-In (cuatro equipos): Belice, Cuba, Guadalupe y Guyana

Para determinar los enfrentamientos de los Prelims, Concacaf ha clasificado a las selecciones nacionales participantes del 1 al 14 en función al Ranking de Concacaf del 20 de noviembre de 2024, con la selección nacional mejor clasificada enfrentado a la selección nacional peor clasificada (1 contra 14).

Clasificación Prelims Copa Oro Concacaf 2025

*A partir del 20 de noviembre de 2024

(1) Costa Rica

(2) Jamaica

(3) Honduras

(4) Guatemala

(5) Trinidad y Tobago

(6) Martinica

(7) Nicaragua

(8) Guadalupe

(9) Surinam

(10) Cuba

(11) Guyana

(12) Bermudas

(13) San Vicente y las Granadinas

(14) Belice

Los siete enfrentamientos son los siguientes:

(1) Costa Rica vs Belice (14)

(2) Jamaica vs San Vicente y las Granadinas (13)

(3) Honduras vs Bermudas (12)

(4) Guatemala vs Guyana (11)

(5) Trinidad y Tobago vs Cuba (10)

(6) Martinica vs Surinam (9)

(7) Nicaragua vs Guadalupe (8)

Al finalizar las series de ida y vuelta, el ganador de cada enfrentamiento se clasificará para la Fase de Grupos de la Copa Oro Concacaf 2025. El calendario de los Prelims se anunciará más adelante.