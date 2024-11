Mauricio Tapia explica la razón por la que separó jugadores

SAN MARCOS – El técnico de los leones tomó decisiones drásticas.

Deportivo Marquense dio a conocer que cinco jugadores ya no serían tomados en cuenta por Mauricio Tapia, quien al final fue el encargado de decidir quienes serían los que no continuarían jugando para el Torneo Apertura 2024 y confirmó las razones por las cuales lo hizo antes de finalizar la fase de clasificación.

“Deportivamente manifesté que algunos jugadores no iban a ser tomados en cuenta, oficialmente lo hará la directiva por medio de los temas contractuales, por el momento yo ya decidí, aunque es algo que no quería hacer tan rápido”, dijo.

“Hay que pensar en lo que se viene, en dar otra forma al equipo, no me alcanza en el día a día, porque de lo contrario a mí me darán las gracias, además que hay que pensar en refuerzos para el otro torneo, se comenzaron a tomar decisiones y sin olvidar de lo que falta”, añadió.

Acerca si habrá más cambios opinó: “Hay que evaluar a los demás, eso dependerá para seguir tomando decisiones, pero los chicos ahora tendrán tiempo para mostrarse los que seguirán siendo tomados en cuenta, es una decisión que se pudo haber postergado, pero también hay presiones”.

Los leones se quedaron sin opciones de avanzar a la fase final y el domingo 24 de noviembre terminarán su actividad cuando visiten a Deportivo Malacateco.