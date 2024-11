Thierry Henry cuestiona a Kylian Mbappé tras su juego ante el AC Milán

INGLATERRA – El exfutbolista dio su punto de vista sobre el papel de su compatriota con los merengues.

El Real Madrid sumó otro resultado negativo en la temporada al caer 1-3 contra el AC Milán en la cuarta fecha de la UEFA Champions League, en el que uno de los señalados es Kylian Mbappé, siendo uno de sus críticos Thierry Henry, quien aparte de cuestionar al jugador, también lo hizo sobre la posición en la que es puesto.

“Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual puedo entender. Tenemos que darle tiempo pero al mismo tiempo debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse. Bellingham está tratando de hacer lo que se supone que debe hacer su 9, Mbappé. Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue”, comenzó diciendo Henry.

“¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la portería? Es Bellingham, no tu número 9. Existe frustración. ¡Mira el número 9! Una vez más, tu 9 no está ahí. Sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sé que no es un número 9 (Mbappé) y eso no es lo que le gusta hacer, pero ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan”, añadió.

Henry también aprovechó para defender a Bellingham: “No puedes ganar partidos así con tu 10 rompiendo, regresando, tratando de defender y anotar en la portería rival luego. Y luego fue sustituido, yo también me habría enfadado, por supuesto que yo también me enfadaría. Para mí no es lo suficientemente bueno. No creo que jueguen bien como equipo”.

“Mbappé mejorará porque no puede ser peor que eso. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que tome el balón y regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está presionando, ya seas extremo, 9 o 10, puedes correr, incluso Rüdiger lo hizo en la primera mitad”, finalizó diciendo la leyenda.

Kylian Mbappé llegó como fichaje estrella al Madrid, pero por el momento ha quedado a deber, aunque varios han cuestionado que sea puesto por Carlo Ancelotti como centro delantero, cuando su desempeño es mejor por la banda de la izquierda.