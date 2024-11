Ochaeta asegura que el árbitro perjudicó a Xelajú

QUETZALTENANGO – El futbolista arremetió contra el trabajo de la cuarteta arbitral.

Xelajú MC perdió su buen paso luego de caer 1-0 ante Malacateco en la decimocuarta jornada, aunque según Denilson Ochaeta en gran medida se dio por el árbitro Allan Monroy quien tuvo decisiones polémicas en el estadio Santa Lucía.

“Nos queda un mal sabor de boca porque no nos tiramos atrás, jugamos y tratamos de hacer lo mejor, no me gusta hablar de los árbitros, pero dejaron mucho que desear en un partido que fue bueno, pero pareció que a él le faltó experiencia”, dijo.

“Nosotros tratamos de proponer, nos sabe mal lo que pasó con el arbitraje, nos expulsaron a un jugador, hubo varias jugadas discutidas y si es necesario que revisen el trabajo que hacen ellos”, agregó.

Acerca de la derrota opinó: “Se nos fue el liderato, pero hay que seguir trabajando, Xela va para más, teníamos claro que podíamos bajar, pero hay que seguir, faltan jornadas y nosotros iremos a buscar los resultados”.

Los súper chivos volverán hoy a los entrenamientos y se enfocarán en visitar a Municipal el domingo por la decimoquinta jornada.